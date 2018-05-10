В Екатеринбурге срочно расселяют общежитие, в котором обвалилась несущая стена

Екатеринбурге расселяют жильцов общежития по улице Военная 7, где в конце апреля обвалилась стена дома. В настоящее время в здании появились объявления от управляющей компании о необходимости срочно освободить помещения.

«Согласно техническому заключению, дальнейшая безопасная и комфортная для жизни и здоровья людей эксплуатация жилого дома невозможна! В связи с этим вам необходимо незамедлительно освободить комнаты!» — сказано в объявлении.

Помимо этого, по информации УК, общая изношенность дома достигла 61%. Его состояние не соответствует ни санитарным, ни пожарным требованиям безопасности.

В ближайшее время районная администрация проведет собрание с жильцами дома и управляющей компанией, где рассмотрит варианты дальнейшего расселения. Сейчас решается вопрос о признании дома аварийным и предоставлении всем проживающим жилья из маневренного фонда.