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Более 1200 торговых центров проверили в Подмосковье на соблюдение пожарной безопасности
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Более 1200 торговых центров проверили в Подмосковье на соблюдение пожарной безопасности 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области проверили пожарную безопасность в 1212 торговых центрах и объектах с массовым пребыванием людей. По итогам проведенной в апреле проверки существенные нарушения выявлены в 78 объектах, сообщил зампред правительства региона Дмитрий Пестов.
В Московской области проверили пожарную безопасность в 1212 торговых центрах и объектах с массовым пребыванием людей. По итогам проведенной в апреле проверки существенные нарушения выявлены в 78 объектах, сообщил зампред правительства региона Дмитрий Пестов.
Среди распространенных замечаний — некорректно работающая система оповещения, недостаточная ширина эвакуационных выходов. Также в некоторых ТЦ дверные системы не позволяют проводить свободную эвакуацию — двери открываются внутрь, а не наружу, на эвакуационных выходах установлены раздвижные двери.
Среди распространенных замечаний — отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, несоответствие эвакуационных выходов к предъявляемым требованиям. В некоторых ТЦ выявлены недостатки, которые могут негативно отразиться на оперативности эвакуации в случае ЧС. К примеру, двери открываются не по ходу эвакуации, на путях эвакуации имеются преграды.
Руководителям объектов предписано оперативно устранить выявленные нарушения, в том числе, при необходимости, проведя реконструкции помещений. На время устранения замечаний органы надзорной деятельности МЧС России возьмут эти объекты на особый контроль. С персоналом торговых центров из «группы риска» проведены дополнительные инструктажи и занятия по эвакуации.
В случае, если собственники торговых центров своевременно не устранят замечания, будет в судебном порядке подниматься вопрос о приостановке деятельности их работы.
Ранее сообщалось, что проверки пожарной безопасности в торговых центрах Москвы выявили множество нарушений.
Проверки пожарной безопасности в ТЦ Москвы выявили множество нарушений
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