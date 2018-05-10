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Горящие фекалии колесили ночью по Ростовской области
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Горящие фекалии колесили ночью по Ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
На трассе, соединяющей Ростов-на-Дону и Новочеркасск недалеко от рынка в поселке Янтарный загорелась ассенизаторская машина. Об этом рассказали очевидцы, приложив к публикации видеоролик. Когда на место происшествия прибыли пожарные, площадь возгорания достигла 5 кв м. При этом сам пожар был потушен в течение 8 минут, пострадавших в результате инцидента нет.
«Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 4 человек личного состава, 1 единица техники», — сообщили в ГУ МЧС по региону. Компания понесла финансовые потери в связи утратой машины.
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