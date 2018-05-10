Горящие фекалии колесили ночью по Ростовской области 

На трассе, соединяющей Ростов-на-Дону и Новочеркасск недалеко от рынка в поселке Янтарный загорелась ассенизаторская машина. Об этом рассказали очевидцы, приложив к публикации видеоролик. Когда на место происшествия прибыли пожарные, площадь возгорания достигла 5 кв м. При этом сам пожар был потушен в течение 8 минут, пострадавших в результате инцидента нет.
«Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 4 человек личного состава, 1 единица техники», — сообщили в ГУ МЧС по региону. Компания понесла финансовые потери в связи утратой машины.