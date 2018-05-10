В Волгограде на время ЧМ-2018 нельзя будет жарить шашлыки

Волгоградцам на время мундиаля запретят жарить шашлыки на природе. Нарушителям будут выписывать штрафы на сумму от 2 000 до 5 000 рублей для физических лиц и от 200 000 до полмиллиона рублей для юридических.

Как сообщает РИА Новости, такой запрет коснется не только Волгограда , но и других городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. В них введут особый противопожарный режим, который ограничивает разведение костров и сжигание травы. «В большинстве случаев это предполагает и запрет на использование мангалов», — отмечает информагентство. Обеспечением мер займутся местные власти с МЧС Рослесхозом . Сообщается также, что документ, вводящий особый противопожарный режим в городах-организаторах ЧМ-2018 уже подписал глава МЧС Владимир Пучков