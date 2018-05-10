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В Волгограде на время ЧМ-2018 нельзя будет жарить шашлыки
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В Волгограде на время ЧМ-2018 нельзя будет жарить шашлыки 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцам на время мундиаля запретят жарить шашлыки на природе. Нарушителям будут выписывать штрафы на сумму от 2 000 до 5 000 рублей для физических лиц и от 200 000 до полмиллиона рублей для юридических.
Как сообщает РИА Новости, такой запрет коснется не только Волгограда, но и других городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. В них введут особый противопожарный режим, который ограничивает разведение костров и сжигание травы. «В большинстве случаев это предполагает и запрет на использование мангалов», — отмечает информагентство. Обеспечением мер займутся местные власти с МЧС и Рослесхозом. Сообщается также, что документ, вводящий особый противопожарный режим в городах-организаторах ЧМ-2018 уже подписал глава МЧС Владимир Пучков.
Напомним, что летом 2017 года в Волгоградской области бушевали сильные ландшафтные пожары. На время был вреден особый противопожарный режим.
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