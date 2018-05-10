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Деревообрабатывающий цех горел в Верховажском районе
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Деревообрабатывающий цех горел в Верховажском районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Пожар произошел в деревне Каменка, около шести вечера накануне там загорелся деревообрабатывающий цех.
Общая площадь пожара составила 200 кв. метров. Огнеборцам удалось полностью ликвидировать пламя уже через полчаса. Причина возгорания — короткое замыкание в электрощитке. Повреждены деревянные перекрытия и утеплитель. Пострадавших нет.
Еще один пожар накануне произошел в Вологде. На улице Элеваторной в 22.35 загорелся одноэтажный деревянный жилой дом площадью 48 кв. метров. Огонь повредил кровлю и одну из стен здания. Пострадавших в этом ЧП нет. Жильцов эвакуировать также не пришлось. Но при этом пожарным удалось отстоять материальных ценностей на 100 тысяч рублей. Всего на месте ЧП работало 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.
Всего за прошедшие сутки по области зафиксированы 6 случаев возгораний, на которые пришлось выезжать сотрудникам пожарной службы.
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