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Трава загорелась на улице Берша в Ижевске
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Трава загорелась на улице Берша в Ижевске 

ИА «Сусанин» 42 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Архитектора Берша загорелась трава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, возгорание произошло в четверг, 10 мая.
Из-за сильного ветра площадь пожара стремительно увеличивалась, и местные жители стали переживать, что огонь перекинется на дома.
Благодаря сотрудникам пожарно-спасательных подразделений, добровольцам и неравнодушным огонь удалось оперативно потушить. На место выезжало 8 единиц техники, для оценки площади возгорания направлен беспилотный летательный аппарат.
Также подобный случай произошел рядом с селом Люкшудья в Завьяловском районе.
МЧС по Удмуртии обращается к гражданам с просьбой не сжигайте бытовые отходы, мусор и сухую растительность. Также нельзя выбрасывать из окон автомобилей незатушенные спички, окурки.
Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность:
— от 2 до 3 тыс. рублей на граждан;
— от 6 до 15 тыс. рублей на должностных лиц;
— от 150 до 200 тыс. рублей на юридических лиц.
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