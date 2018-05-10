Трава загорелась на улице Берша в Ижевске

Из-за сильного ветра площадь пожара стремительно увеличивалась, и местные жители стали переживать, что огонь перекинется на дома.

Благодаря сотрудникам пожарно-спасательных подразделений, добровольцам и неравнодушным огонь удалось оперативно потушить. На место выезжало 8 единиц техники, для оценки площади возгорания направлен беспилотный летательный аппарат.

Также подобный случай произошел рядом с селом Люкшудья в Завьяловском районе.

МЧС по Удмуртии обращается к гражданам с просьбой не сжигайте бытовые отходы, мусор и сухую растительность. Также нельзя выбрасывать из окон автомобилей незатушенные спички, окурки.

Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность:

— от 2 до 3 тыс. рублей на граждан;

— от 6 до 15 тыс. рублей на должностных лиц;

— от 150 до 200 тыс. рублей на юридических лиц.