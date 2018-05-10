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В подмосковных лесах более 300 раз нарушили противопожарный режим
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В подмосковных лесах более 300 раз нарушили противопожарный режим 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Московской области выявили 344 нарушения пожарной безопасности в лесах региона этой весной, сообщил телеканал «360» со ссылкой на сообщение ведомства.
В 272 случаях нарушителям вынесено предупреждение, 66 человек оплатят штрафы на общую сумму 145 тысяч рублей, отмечается в сообщении.
На территории Московской области с 1 мая действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение костров, использование мангалов, пал сухой травы и мусора в непредусмотренных для этого местах. Запрет касается также дачных участков и садоводческих товариществ.
Штраф за разведение костров в лесах составляет до пяти тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до миллиона рублей для юридических лиц. При этом в случае возникновения от костра природного пожара штраф может составить до миллиона рублей плюс возмещение ущерба, нанесенного лесному фонду, и затраты на тушение пожара.
Согласно статистике, причиной большинства природных пожаров становится человеческий фактор. Пал сухой травы на земельных участках влечет к административной, а в некоторых случаях и уголовной, ответственности.
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