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В Нижегородской области мальчик поджег «Газель» своего отца
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В Нижегородской области мальчик поджег «Газель» своего отца 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Автомобиль «Газель» сгорел 9 мая на улице Малая Ильинка в рабочем поселке Ковернино Нижегородской области. Причиной возгорания стала шалость сына владельца авто. Об этом сообщает песс-служба ГУ МЧС по области.
Мальчик играл один в кабине «Газели», нашел там зажигалку и случайно развел костер. Как только ребенок увидел огонь, он сразу побежал к маме. Она в свою очередь и вызвала пожарную охрану. Автомобиль обгорел полностью, сам мальчик не пострадал.
Ранее сообщалось, что восьмилетнюю девочку спасли пожарные из горящего дома в Городце.
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