В Нижегородской области мальчик поджег «Газель» своего отца

Автомобиль «Газель» сгорел 9 мая на улице Малая Ильинка в рабочем поселке Ковернино Нижегородской области . Причиной возгорания стала шалость сына владельца авто. Об этом сообщает песс-служба ГУ МЧС по области.

Мальчик играл один в кабине «Газели», нашел там зажигалку и случайно развел костер. Как только ребенок увидел огонь, он сразу побежал к маме. Она в свою очередь и вызвала пожарную охрану. Автомобиль обгорел полностью, сам мальчик не пострадал.