В Уссурийске пропала несовершеннолетняя девушка

10 мая несовершеннолетняя Яна Митрус ушла на учёбу и до сих пор не вернулась. Полиция Уссурийска начала розыск пропавшего подростка и просит жителей Приморья оказалась содействие в этом деле.

По данным полиции, на вид девушке лет 18-19. Рост около 172 см, худощавого телосложения. Волос чёрный, стриженый под каре. В день пропажи Яна была одета в чёрное пальто, жёлтое платье, чёрные капроновые колготки, чёрные полусапожки. Особых примет у девушки нет.

Просьба всех, кто располагает какую-либо информацию о местонахождении девушки звонить по телефонам: