В Петербурге во время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

Петербурге и городах, принимающих мундиаль, будет введен особый противопожарный режим, включающий запрет на шашлыки в лесу, пишут «Известия»

Во время проведения ЧМ-2018 будет запрещено разводить костры, сжигать траву и жарить шашлыки на мангалах. В случае если летом обстановка с пожарами в лесах осложнится, власти городов полностью запретят посещение лесов. Помимо этого пожарные службы планируют запретить разжигание костров в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Нарушение грозит штрафами до 5 тысяч рублей для граждан и до 40 тысяч рублей для должностных лиц. Юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей. Ранее стало известно, что вокруг фан-зоны чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади в Петербурге запретят продавать алкоголь в стеклянной таре.

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