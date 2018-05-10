Ещё
В Петербурге во время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге во время ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В Петербурге и городах, принимающих мундиаль, будет введен особый противопожарный режим, включающий запрет на шашлыки в лесу, пишут «Известия».
Во время проведения ЧМ-2018 будет запрещено разводить костры, сжигать траву и жарить шашлыки на мангалах. В случае если летом обстановка с пожарами в лесах осложнится, власти городов полностью запретят посещение лесов. Помимо этого пожарные службы планируют запретить разжигание костров в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
Нарушение грозит штрафами до 5 тысяч рублей для граждан и до 40 тысяч рублей для должностных лиц. Юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей. Ранее стало известно, что вокруг фан-зоны чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади в Петербурге запретят продавать алкоголь в стеклянной таре.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Петербурге, Москве Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Петербургского активиста арестовали на 10 суток за участие в акции памяти погибших в Кемерове После проверок МЧС в России закрыли треть ТЦ С исторического дома на Васильевском острове исчезли горельефы с головами львов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение89
«Зашел в класс и начал стрелять»100
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1349
Ловушка для России: нефть уходит за $80516
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии193
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение