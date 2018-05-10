Здание института на проспекте Стачек в Петербурге стало региональным памятником 

Здание института на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге стало объектом культурного наследия регионального значения, сообщает Nation News.
Соответствующее распоряжение выпустил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Объект построен в 1932 году. Его архитектор — Игорь Фомин. Постройка выполнена в стиле конструктивизма.
В настоящее время в здании расположены Институт народов Севера и факультет безопасности жизнедеятельности РГПУ имени Герцена.
Ранее NewInform сообщало, что в Петербурге появится ещё пять региональных памятников.