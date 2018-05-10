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Здание института на проспекте Стачек в Петербурге стало региональным памятником
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Здание института на проспекте Стачек в Петербурге стало региональным памятником 

RT на русском 1 час назад
Фото: Диалог
Здание института на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге стало объектом культурного наследия регионального значения, сообщает Nation News.
Соответствующее распоряжение выпустил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Объект построен в 1932 году. Его архитектор — Игорь Фомин. Постройка выполнена в стиле конструктивизма.
В настоящее время в здании расположены Институт народов Севера и факультет безопасности жизнедеятельности РГПУ имени Герцена.
Ранее NewInform сообщало, что в Петербурге появится ещё пять региональных памятников.
RT на русском: последние новости
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