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Закрытый прокуратурой торговый центр Велес во Владивостоке продолжает работать
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Закрытый прокуратурой торговый центр Велес во Владивостоке продолжает работать 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Приморского края сообщила о закрытии во Владивостоке торгового центра «Велес». Несмотря на решение суда о приостановке деятельности до устранения нарушений уже вечером того же дня в ТЦ были посетители. Об этом сообщил сайт VL.ru.
Надзорные органы установили, что в здании «Велеса» не во всех есть автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей, нет эвакуационного выхода из столовой. Были обнаружены и другие нарушения пожарной безопасности.
Владельцам здания предписано устранить нарушения законодательства, а торговый центр закрыть для посетителей.
Это не первый ТЦ, который закрыли во Владивостоке после проверок. Ранее были закрыты кинотеатр New Wave Cinema, ТЦ «Счастливое детство», ТЦ «Дазэл».
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