Закрытый прокуратурой торговый центр Велес во Владивостоке продолжает работать

Прокуратура Приморского края сообщила о закрытии во Владивостоке торгового центра «Велес». Несмотря на решение суда о приостановке деятельности до устранения нарушений уже вечером того же дня в ТЦ были посетители. Об этом сообщил сайт VL.ru.

Надзорные органы установили, что в здании «Велеса» не во всех есть автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей, нет эвакуационного выхода из столовой. Были обнаружены и другие нарушения пожарной безопасности.

Владельцам здания предписано устранить нарушения законодательства, а торговый центр закрыть для посетителей.

Это не первый ТЦ, который закрыли во Владивостоке после проверок. Ранее были закрыты кинотеатр New Wave Cinema, ТЦ «Счастливое детство», ТЦ «Дазэл».