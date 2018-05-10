Во Владивостоке суд приостановил деятельность торгового цента «Дазэл»

В нём выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности.

Прежде всего, проверке подверглись торговые комплексы, в т.ч. имеющие развлекательные центры. Практически на всех объектах данной категории (их проверено свыше 100) прокурорами фиксировались нарушения.

Основные нарушения в указанной сфере заключались в отсутствии автоматических установок пожарной сигнализации, аварийного освещения на путях эвакуации, загромождении последних торговым и холодильным оборудованием, предметами мебели. В некоторых помещениях системы дымоудаления и принудительной вентиляции находятся в нерабочем состоянии.

Так, к примеру, прокуратура Ленинского района г. Владивостока в ходе проверки торгового цента «Дазэл», расположенного по адресу: ул. Дальзаводская — 4, выявила существенные нарушения закона в указанной сфере.

В частности, в здании торгового центра на нескольких этажах отсутствовала автоматическая установка системы пожаротушения, на 5 этаже фиксировались перебои с включением нужной системы пожаротушения, эвакуационные пути не оснащены световым таблом «Выход», не установлены ручные пожарные извещатели у эвакуационных выходов. На момент проверки в помещениях пожарного поста производилась эксплуатация электроприборов с повреждением изоляции питающего провода, и др.

По результатам проверки в отношении юридического лица и должностного лица, ответственного за противопожарную безопасность данного объекта, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ

Кроме этого, в суд направлено исковое заявление о возложении на ответчика (ЗАО «Дазэл») обязанности по устранению выявленных нарушений. Одновременно с этим прокурором заявлены обеспечительные меры в виде запрета осуществлять деятельность торгового центра, связанную с пребыванием в нем людей (за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности).