Житель Харовского района погиб в огне минувшей ночью

Трагедия произошла в деревне Алферовская Харовского района. В сгоревшем деревянном доме проживали двое братьев.

По предварительной версии, пожар возник из-за того, что один из мужчин решил покурить ночью. Огонь от сигареты перекинулся на другие предметы, и в 3.40 горел уже весь дом. Виновник ЧП сумел выскочить наружу, а вот его брат остался спать в горящем здании. Тушить строение приехали сотрудники 19 пожарно-спасательной части Харовского района. Второго жильца спасти не удалось. Тело обнаружили уже утром в 7 часов.

По словам пожарных, в этом доме уже неоднократно фиксировались возгорания постельных принадлежностей. Выживший мужчина поясняет, что это происходило в результате курения. И пожарные, и органы местного самоуправления постоянно проводили беседы с братьями о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать инспекторы. Точная причина и все обстоятельства устанавливаются.