Автобус загорелся на трассе под Томском

В четверг, 10 мая, на Богашевском тракте в Томске загорелся автобус. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил портал Tomsk.ru.

Видео ЧП появилось в соцсетях. По словам очевидцев, во время движения транспортного средства одного из томских предприятий загорелся моторный отсек. Всех пассажиров высадили. В пресс-службе ведомства заявили, что им не поступали сообщения о возгорании автобуса.