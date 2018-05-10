Автобус загорелся на трассе под Томском 

В четверг, 10 мая, на Богашевском тракте в Томске загорелся автобус. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил портал Tomsk.ru.
Видео ЧП появилось в соцсетях. По словам очевидцев, во время движения транспортного средства одного из томских предприятий загорелся моторный отсек. Всех пассажиров высадили. В пресс-службе ведомства заявили, что им не поступали сообщения о возгорании автобуса.
В столице Италии загорелся автобус. Все произошло на одной из оживленных улица Рима, Via del Tritonе. Возгорание обнаружил водитель транспорта. Он же высадил всех находившихся в салоне пассажиров. Свидетели произошедшего утверждали, что после возгорания автобус взорвался. Полиция города заявила, что пострадавших в данном инциденте нет.