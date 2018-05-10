Ещё
Автобус загорелся на трассе под Томском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала

Автобус загорелся на трассе под Томском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: tvtomsk.ru
В четверг, 10 мая, на Богашевском тракте в Томске загорелся автобус. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил портал Tomsk.ru.
Видео ЧП появилось в соцсетях. По словам очевидцев, во время движения транспортного средства одного из томских предприятий загорелся моторный отсек. Всех пассажиров высадили. В пресс-службе ведомства заявили, что им не поступали сообщения о возгорании автобуса.
В столице Италии загорелся автобус. Все произошло на одной из оживленных улица Рима, Via del Tritonе. Возгорание обнаружил водитель транспорта. Он же высадил всех находившихся в салоне пассажиров. Свидетели произошедшего утверждали, что после возгорания автобус взорвался. Полиция города заявила, что пострадавших в данном инциденте нет.
360tv.ru: последние новости
Организаторы Универсиады‐2019 не откажутся от соревнований в сгоревшем красноярском Дворце спорта Вандалы потревожили могилу богослова в Дагестане Предприниматели вышли на пикет в защиту бизнеса в Хабаровске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение808
Клейменов больше не будет вести программу «Время»63
У Задорнова нашли второе завещание16
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1382
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»275
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение