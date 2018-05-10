В Малоархангельске сгорел ангар

Орловской области. Накануне вечером, 9 мая, на телефон «101» поступило сообщение о возгорании металлического ангара в городе Малоархангельске

На момент прибытия дежурного караула из помещения шел густой черный дым. Было открытое возгорание одного из углов ангара. На тушение подали два водяных ствола.

В результате пожара ангар выгорел на площади 225 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.