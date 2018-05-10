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В Малоархангельске сгорел ангар
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В Малоархангельске сгорел ангар 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне вечером, 9 мая, на телефон «101» поступило сообщение о возгорании металлического ангара в городе Малоархангельске Орловской области.
На момент прибытия дежурного караула из помещения шел густой черный дым. Было открытое возгорание одного из углов ангара. На тушение подали два водяных ствола.
В результате пожара ангар выгорел на площади 225 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Сообщение В Малоархангельске сгорел ангар появились сначала на РИА 57.
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