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8-летнюю девочку спасли пожарные в Городце
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8-летнюю девочку спасли пожарные в Городце 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в доме на улице Электрическая начался около 3 часов ночи. К моменту прибытия пожарных горела надворная постройка и крыша дома. В одной из комнат пожарные обнаружили ребенка. С отравлением дымом и ожогами 1 степени девочку госпитализировали.
Дом и надворные постройки сгорели. Площадь пожара — 104 кв.м.
Причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
Ранее сообщалось о том, что пожарные спасли мужчину из горящего дома в Нижнем Новгороде.
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