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За минувшие сутки в Крыму горели павильон и многоэтажка
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За минувшие сутки в Крыму горели павильон и многоэтажка 

РИА Новости Крым 37 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Крыму произошло два крупных пожара. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил помощник начальника республиканского главка МЧС России Владимир Иванов.
Так, первое возгорание произошло в Армянске на девятом этаже многоэтажки. Пожар сопровождался сильным задымлением.
"Всего за сутки произошло два пожара, в результате которых никто не пострадал. Вчера в Армянске в 11.16 на улице имени Генерала Корявко произошел пожар в многоэтажном жилом доме: загорелась двухкомнатная квартира на девятом этаже. Огонь перекинулся на двери лифта и соседнюю квартиру, где выгорело порядка 40 кв м. Произошло очень сильное задымление", — сообщил Иванов.
Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 36 человек из подъезда. Никто из жильцов дома не нуждался в помощи медиков. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
Еще один пожар, по словам Иванова, произошел в городе Саки на улице Советской.
"Сегодня в 2.34 горел торговый павильон недалеко от торгового комплекса «Центральный». Площадь павильона — около 35 кв м, часть имущества была повреждена. Огонь был ликвидирован в 3.42", — добавил он.
Правоохранители выясняют причины пожара, рассматриваются различные версии.
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