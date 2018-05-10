За минувшие сутки в Крыму горели павильон и многоэтажка

Так, первое возгорание произошло в Армянске на девятом этаже многоэтажки. Пожар сопровождался сильным задымлением.

"Всего за сутки произошло два пожара, в результате которых никто не пострадал. Вчера в Армянске в 11.16 на улице имени Генерала Корявко произошел пожар в многоэтажном жилом доме: загорелась двухкомнатная квартира на девятом этаже. Огонь перекинулся на двери лифта и соседнюю квартиру, где выгорело порядка 40 кв м. Произошло очень сильное задымление", — сообщил Иванов.

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 36 человек из подъезда. Никто из жильцов дома не нуждался в помощи медиков. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

Еще один пожар, по словам Иванова, произошел в городе Саки на улице Советской.

"Сегодня в 2.34 горел торговый павильон недалеко от торгового комплекса «Центральный». Площадь павильона — около 35 кв м, часть имущества была повреждена. Огонь был ликвидирован в 3.42", — добавил он.

Правоохранители выясняют причины пожара, рассматриваются различные версии.