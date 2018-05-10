Площадь возгорания на свалке под Нижневартовском увеличилась с 200 до 1000 кв. м.

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Площадь возгорания на свалке под Нижневартовском увеличилась с 200 до 1000 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сейчас ориентировочная площадь возгорания порядка 1000 тыс. кв. м. На месте работает 31 единица техники, там работают 4 цистерны, 9 водовозов и остальные — это тяжелая техника", — уточнили в МЧС

По данным городского отдела экологии, превышений по экологическим нормам не зарегистрировано.

В среду сообщалось, что сотрудники МЧС устраняют возгорание на свалке бытовых отходов под Нижневартовском. Угрозы лесному массиву и жилым домам нет. Сообщение поступило около 14:00 (12:00 мск). По данным пресс-службы, возгорание трудно устранить из-за тлеющего спрессованного мусора, его поднимают экскаваторы, разрыхляют, делают разрывы, чтобы не тлел дальше, и затем специалисты тушат. Вчера сотрудники МЧС работали на участке в 200 кв. м.