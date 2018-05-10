Ещё
Площадь возгорания на свалке под Нижневартовском увеличилась с 200 до 1000 кв. м.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь возгорания на свалке под Нижневартовском увеличилась с 200 до 1000 кв. м. 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Площадь возгорания на свалке под Нижневартовском увеличилась с 200 до 1000 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Сейчас ориентировочная площадь возгорания порядка 1000 тыс. кв. м. На месте работает 31 единица техники, там работают 4 цистерны, 9 водовозов и остальные — это тяжелая техника", — уточнили в МЧС.
По данным городского отдела экологии, превышений по экологическим нормам не зарегистрировано.
В среду сообщалось, что сотрудники МЧС устраняют возгорание на свалке бытовых отходов под Нижневартовском. Угрозы лесному массиву и жилым домам нет. Сообщение поступило около 14:00 (12:00 мск). По данным пресс-службы, возгорание трудно устранить из-за тлеющего спрессованного мусора, его поднимают экскаваторы, разрыхляют, делают разрывы, чтобы не тлел дальше, и затем специалисты тушат. Вчера сотрудники МЧС работали на участке в 200 кв. м.
ТАСС: последние новости
"Спасибо, ты все сделал правильно" В Оренбургской области с начала года в восемь раз выросла площадь лесных пожаров Пять человек пострадали при пожаре в центре Петербурга
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение686
Клейменов больше не будет вести программу «Время»46
У Задорнова нашли второе завещание12
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1371
«Зашел в класс и начал стрелять»121
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение