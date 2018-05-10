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Более 300 административных дел возбуждено в Подмосковье за нарушения противопожарного режима с 1 марта
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Более 300 административных дел возбуждено в Подмосковье за нарушения противопожарного режима с 1 марта 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Более 300 административных дел возбуждено в Подмосковье за нарушения противопожарного режима с 1 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«С 1 марта сотрудниками Главного управления МЧС России по Московской области за правонарушения, связанные с нарушением правил пожарной безопасности в лесах, возбуждено 344 административных дел в отношении граждан и должностных лиц. В 272 случаях нарушителям вынесено предупреждение, 66 человек оплатят штрафы на общую сумму 145 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время на рассмотрении находится шесть административных дел.
В пресс-службе напомнили, что с 1 мая на территории Подмосковья действует особый противопожарный режим, который подразумевает тотальный запрет на разведение костров, использование мангалов, сжигание сухой травы и мусора в непредусмотренных для этого местах. Запрет касается не только лесных массивов, но и дачных участков и садоводческих товариществ.
Отмечается, что по статистике, причиной большинства природных пожаров становится человеческий фактор. «Штраф за нарушения правил пожарной безопасности составляет от нескольких тысяч до 1 млн руб., и незнание закона не освобождает от ответственности. Если же огонь причинил существенный ущерб лесному фонду, наступает уголовная ответственность не только за преднамеренный поджог, но и за порчу лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Ответственность колеблется от штрафов в несколько сот тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет», — подчеркнули в ведомстве.
Для выявления недобросовестных граждан на территории Московской области ежедневно проводятся патрулирования с участием сотрудников МЧС России, лесников, сотрудников Госадмтехнадзора, инспекторов МВД России, работников муниципалитетов и добровольцев, резюмировали в ведомстве.
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