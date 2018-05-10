Всероссийский день посадки леса пройдет в Новосибирске 18 мая

НОВОСИБИРСК , 10 мая. / ТАСС Новосибирская область присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса», которая намечена на 18 мая. Как в четверг рассказал журналистам врио министра природных ресурсов и экологии региона Александр Дубовицкий , для подключения к акции большего количества людей ее продлят на неделю.

"Мы эту работу на территории различных лесничеств начнем с 14 мая и продолжим в течение недели. Основной упор, конечно, будет сделан на 18 мая. Планируем с участием общественности осуществить посадку на площади более 30 га, я думаю, это будет достаточно весомый вклад жителей Новосибирской области в восстановление лесного хозяйства", — отметил Дубовицкий.

Как уточнил врио министра, посадочный материал для проведения работ уже подготовлен и доставлен во все лесничества. Особое внимание будет уделено территориям, ранее пострадавшим от лесных пожаров. Например, на территории Новосибирского лесничества на площади в 3 га высадят более 12 тыс. саженцев сосны.

В целом по области на данный момент плановые работы по весенней посадке лесных насаждений закончены уже в 8 районах области из 30, в остальных они ведутся в плановом режиме. Как уточнили в региональном министерстве природных ресурсов , прохладная весна особенно подходит для проведения лесовосстановительных работ, в ходе которых в течение года планируется посадить лес на общей площади в 5,2 тыс. га.

Ежегодная общественно-экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» проводится с 2011 года. В рамках акции проходят мероприятия по посадке леса, благоустройству скверов, аллей и парков. Ожидается, что в целом по стране в этом году в акции примут участие более 5 млн человек.