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Мужчину спасли пожарные из горящего дома в Нижнем Новгороде
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Мужчину спасли пожарные из горящего дома в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде из горящего дома пожарными был спасен мужчина.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, происшествие случилось 9 мая, в среду.
В 18:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в двухэтажном деревянном выселенном доме на улице Тверской в Советском районе.
Прибыв на место через три минуты после получения сообщения, пожарные эвакуировали через окно на улицу находившегося на первом этаже мужчину. От медицинской помощи он отказался.
В 19:05 пожар был ликвидирован на площади 240 кв.м. Всего в тушении пожара были задействованы 39 человек и 7 единиц техники. Предположительно причиной пожара стал поджог.
Напомним, 30-летний мужчина отравился дымом на пожаре в Автозаводском районе.
Фото: МЧС России по Нижегородской области
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