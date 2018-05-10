Мужчину спасли пожарные из горящего дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде из горящего дома пожарными был спасен мужчина.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС , происшествие случилось 9 мая, в среду.

В 18:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в двухэтажном деревянном выселенном доме на улице Тверской в Советском районе.

Прибыв на место через три минуты после получения сообщения, пожарные эвакуировали через окно на улицу находившегося на первом этаже мужчину. От медицинской помощи он отказался.

В 19:05 пожар был ликвидирован на площади 240 кв.м. Всего в тушении пожара были задействованы 39 человек и 7 единиц техники. Предположительно причиной пожара стал поджог.

Напомним, 30-летний мужчина отравился дымом на пожаре в Автозаводском районе.