Два человека погибли при пожаре в Туймазах

В Туймазах следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек: 78-летней женщины и 57-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР , одноэтажный жилой дом загорелся ночью, предварительная причина пожара — неосторожное курение. В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан «ФедералПресс» сообщили, что открытое горение было ликвидировано в 00:43, на месте происшествия работали 9 диниц техники и 19 человек личного состава. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, личности погибших устанавливаются. Криминалисты уже пришли к выводу, что жертвами пожара стали мать и сын. По результатам проверки СК примет процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в Уфе из-за возгорания в школьной столовой спасатели эвакуировали 252 ребенка. Никто из них не пострадал.