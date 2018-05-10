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Два человека погибли при пожаре в Туймазах
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Два человека погибли при пожаре в Туймазах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Туймазах следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек: 78-летней женщины и 57-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР, одноэтажный жилой дом загорелся ночью, предварительная причина пожара — неосторожное курение.
В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан «ФедералПресс» сообщили, что открытое горение было ликвидировано в 00:43, на месте происшествия работали 9 диниц техники и 19 человек личного состава.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, личности погибших устанавливаются. Криминалисты уже пришли к выводу, что жертвами пожара стали мать и сын.
По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Уфе из-за возгорания в школьной столовой спасатели эвакуировали 252 ребенка. Никто из них не пострадал.
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