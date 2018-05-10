Суд запретил к показу ролик «Немагии» о трагедии в Кемерове

Центральный районный суд Кемерова запретил к показу ролик блогеров «Немагия» о пожаре в торгово‐развлекательном центре «Зимняя вишня». Причиной этому стали неверные данные о погибших, озвученные в видео, указано в материалах суда.

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«В видеоролике «ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО!» распространяются недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре, произошедшем 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня», в том числе в первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности», — говорится в документе.

В нарезке из аудио под видеоряд называются разные цифры.

«Утром рано прикатили 150 человек, потом еще 20 с лишним, сказали готовить еще на 80. Из взрослых там было около 30 человек, остальные — дети», — говорит сначала один мужчина.

Далее женский голос сообщает, что «в морге на Волгоградской 174 трупа, принимать уже не могут, родителей не пускают на опознание без предварительной подписки о неразглашении».

Третий «спикер» уверяет, что «привезли 170 трупов, мешки уже закончились», а погибших внутри — около 400 человек.

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В суде заметили, что опубликованные данные вводят родственников погибших и пострадавших в заблуждение. Это, в свою очередь, приводит к дестабилизации ситуации и «возникновению намерений к совершению противоправных действий».

Кроме того, установлено, что в комментариях кролику содержится негативная информация, и завышается количество жертв пожара в торговом центре.

Ролик «Немагии» размещен на YouTube и до сих пор находится в открытом доступе. Он набрал уже почти 3,5 миллиона просмотров.

Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети.