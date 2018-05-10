Ещё
Суд запретил к показу ролик «Немагии» о трагедии в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд запретил к показу ролик «Немагии» о трагедии в Кемерове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Центральный районный суд Кемерова запретил к показу ролик блогеров «Немагия» о пожаре в торгово‐развлекательном центре «Зимняя вишня». Причиной этому стали неверные данные о погибших, озвученные в видео, указано в материалах суда.
Пранкера заподозрили в создании слухов о 300 погибших в Кемерове. Теперь ему желают смерти
Подробнее
«В видеоролике «ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО!» распространяются недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре, произошедшем 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня», в том числе в первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности», — говорится в документе.
В нарезке из аудио под видеоряд называются разные цифры.
«Утром рано прикатили 150 человек, потом еще 20 с лишним, сказали готовить еще на 80. Из взрослых там было около 30 человек, остальные — дети», — говорит сначала один мужчина.
Далее женский голос сообщает, что «в морге на Волгоградской 174 трупа, принимать уже не могут, родителей не пускают на опознание без предварительной подписки о неразглашении».
Третий «спикер» уверяет, что «привезли 170 трупов, мешки уже закончились», а погибших внутри — около 400 человек.
«На нас лежит ответственность не меньше, чем на СМИ». Блогеры — о фейке с «сотнями жертв» и ролике Соболева
Подробнее
В суде заметили, что опубликованные данные вводят родственников погибших и пострадавших в заблуждение. Это, в свою очередь, приводит к дестабилизации ситуации и «возникновению намерений к совершению противоправных действий».
Кроме того, установлено, что в комментариях кролику содержится негативная информация, и завышается количество жертв пожара в торговом центре.
Ролик «Немагии» размещен на YouTube и до сих пор находится в открытом доступе. Он набрал уже почти 3,5 миллиона просмотров.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети.
Для пострадавших в ЧП российский Красный Крест собрал 136 миллионов рублей. Организация «активно занимается ликвидацией последствий этой трагедии».
360tv.ru: последние новости
Предприниматели вышли на пикет в защиту бизнеса в Хабаровске Организаторы Универсиады‐2019 не откажутся от соревнований в сгоревшем красноярском Дворце спорта Пожар в арамильском цехе охватил 1,5 тысячи кв. м.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом60
Медведев предложил Дворковичу новую должность55
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1163
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине146
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже100
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение