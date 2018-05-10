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Девять домов в Советском и Приокском районах останутся без света
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Девять домов в Советском и Приокском районах останутся без света 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Плановые отключения электроснабжения произойдут в Советском районе 10 мая, сообщается на сайте Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.
В частности, в Советском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресу: улица Сибирцева, д. 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Кроме того, в Приокском районе без света останутся дома № 24 и 34 по Анкудиновскому шоссе. Электроснабжение здесь прекращено с 9 часов утра.
Подачу электричества планируется возобновить вечером к 17:00.
Ранее сообщалось, что детский сад, молочная кухня и 8 домов остались без воды на сутки в Нижнем Новгороде.
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