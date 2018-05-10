В Сургуте квадрокоптер будет следить за пожарной обстановкой

Сотрудники МЧС уже испытали новый метод контроля во время майских праздников.

Как рассказал на пресс-конференции начальник управления ГО и ЧС Олег Пухтеев, коптер поможет следить за тем, что происходит на территории городских лесов, парков и дачных кооперативов. Техника поможет вычислить места, где в настоящее время вопреки постановлению властей жарят шашлыки или развели костер.

Отметим, что разведение костров на протяжении всех майских праздников –запрещено. Ежедневно 30 человек и 10 единиц техники будут патрулировать территории дачных кооперативов и мест общественного отдыха в лесах, — сообщает ugra-news.

Нарушителям грозит штраф от 1000 до 2000 рублей. Отметим, в прошлом году за нарушение противопожарного режима раскошелиться пришлось 12 сургутянам.