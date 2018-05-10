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Все рейсы теплохода «Князь Владимир» на май отменены
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Все рейсы теплохода «Князь Владимир» на май отменены 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам оператора круизной линии Сочи — Севастополь, причиной этому стало техническая неисправность на судне, сообщает tourdom.ru.
Спустя время стало известно, что ночью с субботы на воскресенье на борту лайнера произошел пожар. Как рассказал начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны МЧС России Алексей Колодко, масло попало на двигатель, и он загорелся.
«Это произошло из-за обрыва масляной трубы. Были эвакуированы 243 человека», — рассказал он.
При этом отправиться в рейс в этом году «Князь Владимир» должен был как раз 6 мая. Ранее, теплоход должен был отчалить в плаванье 29 апреля. Но при этом, мероприятие также отложили по техническим причинам.
«Сейчас мы занимаемся оповещением всех клиентов об отмене майских рейсов теплохода и производим возврат средств за путевки, приобретенные на эти даты», — сказал генерального агента по продаже черноморских круизов на данном теплоходе.
«ФедералПресс» напоминает, что Росморпорт планирует увеличить количество туристов на круизном лайнере Сочи-Севастополь.
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