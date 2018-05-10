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Городской транспорт Иркутска напомнит, куда звонить в случае обнаружения лесного пожара
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Городской транспорт Иркутска напомнит, куда звонить в случае обнаружения лесного пожара 

Хот 28 минут назад
Фото: Хот
Общественный городской транспорт теперь будет помогать лесникам в  выполнении задач по агитации и информированию жителей и гостей Иркутска о  мерах противодействия лесным пожарам. Такой проект министерство лесного
комплекса Иркутской области реализовало при поддержке автономного
учреждения «Лесхоз Иркутской области».
На линию вышли один троллейбус и один трамвай с нанесенными на корпус
призывами беречь природу и сообщать о любой беде в лесу по бесплатному
телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00. Операторы региональной
диспетчерской службы принимают сообщения о лесных пожарах, незаконных
рубках деревьев и свалках мусора в лесном фонде.
Сотрудники отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса
Иркутской области провели противопожарное информирование пассажиров
агитационного транспорта. В течение дня лесные инспекторы раздали более
тысячи магнитов, листовок и наклеек, напоминающих о правилах поведения в  лесу во время пожароопасного сезона.
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