Городской транспорт Иркутска напомнит, куда звонить в случае обнаружения лесного пожара

Общественный городской транспорт теперь будет помогать лесникам в выполнении задач по агитации и информированию жителей и гостей Иркутска о мерах противодействия лесным пожарам. Такой проект министерство лесного

комплекса Иркутской области реализовало при поддержке автономного

учреждения «Лесхоз Иркутской области».

На линию вышли один троллейбус и один трамвай с нанесенными на корпус

призывами беречь природу и сообщать о любой беде в лесу по бесплатному

телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00. Операторы региональной

диспетчерской службы принимают сообщения о лесных пожарах, незаконных

рубках деревьев и свалках мусора в лесном фонде.

Сотрудники отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса

Иркутской области провели противопожарное информирование пассажиров

агитационного транспорта. В течение дня лесные инспекторы раздали более

тысячи магнитов, листовок и наклеек, напоминающих о правилах поведения в лесу во время пожароопасного сезона.