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В Сочи запретят жарить шашлык во время проведения ЧМ-2018
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В Сочи запретят жарить шашлык во время проведения ЧМ-2018 

АиФ — Юг 49 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Разведение костров запретят во время проведения ЧМ-2018 в Сочи, за соблюдением особого режима будут следить сотрудники МЧС, «добровольные пожарные» и активные граждане, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Запретят разведение костров, использование мангалов и сжигание травы. Такие меры безопасности предприняты из-за собого противопожарного режима, сообщают «Известия», ссылаясь на документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова.
Штрафы за нарушения правил для физлиц составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 500 тысяч.
Обеспечением мер займется краевая администрация, МЧС и Рослесхоз.
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