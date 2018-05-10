В Сочи запретят жарить шашлык во время проведения ЧМ-2018

Разведение костров запретят во время проведения ЧМ-2018 в Сочи , за соблюдением особого режима будут следить сотрудники МЧС , «добровольные пожарные» и активные граждане, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Запретят разведение костров, использование мангалов и сжигание травы. Такие меры безопасности предприняты из-за собого противопожарного режима, сообщают «Известия» , ссылаясь на документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова

Штрафы за нарушения правил для физлиц составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 500 тысяч.