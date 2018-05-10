В Сочи запретят жарить шашлык во время проведения ЧМ-2018 

Разведение костров запретят во время проведения ЧМ-2018 в Сочи, за соблюдением особого режима будут следить сотрудники МЧС, «добровольные пожарные» и активные граждане, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Запретят разведение костров, использование мангалов и сжигание травы. Такие меры безопасности предприняты из-за собого противопожарного режима, сообщают «Известия», ссылаясь на документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова.
Штрафы за нарушения правил для физлиц составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 500 тысяч.
Обеспечением мер займется краевая администрация, МЧС и Рослесхоз.