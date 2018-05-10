В Самаре снесут нежилой дом на проспекте Карла Маркса

Самаре ищут подрядчика, который снесет нежилой дом на проспекте Карла Маркса, 10а. Речь идет о незаконной постройке с переменной этажностью. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Высота здания колеблется от двух до трех этажей. Площадь постройки — 1100 квадратных метров.

— Объект снесут по постановлению администрации. Работы будут проводить в несколько этапов. Сначала подрядчик обязан будет обрушить кирпичное здание, в том числе и его подземную часть, и вывезти строительный мусор на расстояние не менее 30 км, — рассказали в конкурсной комиссии.

Позже котлован, где раньше находилось здание, засыпят грунтом и уплотнят катком.

За снос этой постройки власти готовы заплатить 2 128 500 рублей. Подрядчика определят 14 мая. Он должен будет выполнить работы в течение 30 дней с момента заключения контракта.