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В Перми из открытого окна упал 4-летний мальчик
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В Перми из открытого окна упал 4-летний мальчик 

АиФ Пермь 18 минут назад
Фото: АиФ Пермь
С наступлением тёплой погоды в Перми открылся сезон травмирования детей в результате падения из окон. Первый несчастный случай произошёл в Орджоникидзевском районе Перми 9 мая. Из окна выпал четырёхлетний мальчик.
«Малолетний ребёнок находился в комнате один, мама в это время была на кухне, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Ребёнок залез на подоконник, но не удержался и выпал из открытого окна».
К счастью, семья живёт на первом этаже, поэтому малыш не погиб, но получил травмы. Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей обезопасить своих детей от несчастных случаев. Для этого важно помнить следующие правила:
— не оставляйте ребенка без присмотра;— ограничьте доступ несовершеннолетнего к источнику повышенной опасности — открытому окну;— не устанавливайте мебель около окон (диваны, детские кроватки, столы, тумбочки и др).
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