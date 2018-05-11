В Перми из открытого окна упал 4-летний мальчик

С наступлением тёплой погоды в Перми открылся сезон травмирования детей в результате падения из окон. Первый несчастный случай произошёл в Орджоникидзевском районе Перми 9 мая. Из окна выпал четырёхлетний мальчик.

«Малолетний ребёнок находился в комнате один, мама в это время была на кухне, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю . — Ребёнок залез на подоконник, но не удержался и выпал из открытого окна».

К счастью, семья живёт на первом этаже, поэтому малыш не погиб, но получил травмы. Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей обезопасить своих детей от несчастных случаев. Для этого важно помнить следующие правила:

— не оставляйте ребенка без присмотра;— ограничьте доступ несовершеннолетнего к источнику повышенной опасности — открытому окну;— не устанавливайте мебель около окон (диваны, детские кроватки, столы, тумбочки и др).