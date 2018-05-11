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72-летний мужчина, пропавший в Перми 8 мая, найден живым
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72-летний мужчина, пропавший в Перми 8 мая, найден живым 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Три дня родственники 72-летнего пермяка места себе не находили, ничего не зная о судьбе своего папы и дедушки. 8 мая днём он ушёл из дома в неизвестном направлении и пропал. Вероятней всего, пенсионер мог уйти в банк, чтобы снять наличные: 6 мая ему перевели пенсию.
Родные обзвонили знакомых, больницы и морги, но мужчины нигде не было. 10 мая к поискам пропавшего подключились волонтёры. Они печатали и расклеивали листовки в Индустриальном районе, где проживает исчезнувший мужчина. Но найти его удалось совсем в другом месте: в одной из больниц на улице Плеханова. Проверка показала, что в одном из отделений находится именно тот, кого третий день ищут родные.
«Пока никаких подробностей не знаю, в сознании он или без, к папе в больницу уехал муж, — говорит дочь пропавшего мужчины. — Нам позвонили утром кураторы и сказали, что это точно он, что он жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках папы».
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