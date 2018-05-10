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Подробности пожара на «Полимерпласте»: огонь заметили рабочие
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Подробности пожара на «Полимерпласте»: огонь заметили рабочие 

72.ru 57 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 9 мая, тюменские пожарные тушили завод «Полимерпласт», где в производственном цеху вспыхнул огонь. Борьба с возгоранием заняла у сотрудников МЧС порядка полутора часов — с 19:26 до 20:44.
— Пожар начался на втором этаже. Его заметили рабочие, которые там работали. Они увидели дым и сообщили охране. Те, в свою очередь, позвонили пожарным, — рассказал Сергей Юсько, руководитель пресс-службы регионального МЧС. — Площадь пожара — 500 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
В «Полимерпласте» сообщили, что производство работает. Сегодня закончат разборку завалов и приступят к восстановлению.
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