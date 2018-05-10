Подробности пожара на «Полимерпласте»: огонь заметили рабочие

Накануне вечером, 9 мая, тюменские пожарные тушили завод «Полимерпласт», где в производственном цеху вспыхнул огонь. Борьба с возгоранием заняла у сотрудников МЧС порядка полутора часов — с 19:26 до 20:44.

— Пожар начался на втором этаже. Его заметили рабочие, которые там работали. Они увидели дым и сообщили охране. Те, в свою очередь, позвонили пожарным, — рассказал Сергей Юсько , руководитель пресс-службы регионального МЧС. — Площадь пожара — 500 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В «Полимерпласте» сообщили, что производство работает. Сегодня закончат разборку завалов и приступят к восстановлению.