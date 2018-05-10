Магистральный газопровод вспыхнул на Урале 

Авария с возгоранием газопровода произошла в Свердловской области на 564 километре магистрали «Игрим — Серов — Нижний Тагил». Обошлось без пострадавших, инцидент не повлиял на поставку газа потребителям. Об этом сообщил ситуационно‐аналитический центр Минэнерго России.
ЧП зафиксировали накануне, в 21:47 мск. По предварительным данным, труба не выдержала давления компрессорной станции «Нижняя Тура». Опасный участок отключили спустя пять минут. Специалисты приступили к аварийным работам, когда остаточный газ выгорел.
«В 21:53 аварийный участок газопровода отключен. В 22:20 остаточный газ в газопроводе выгорел, возгорание ликвидировано», — отметили в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее взрыв прогремел на металлургическом заводе в Бельгии. Пострадали три человека. Экстренные службы заверили, что выброса токсических веществ не произошло. Потребовалась эвакуация всего персонала.