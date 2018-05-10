МЧС: причиной пожара на заводе «Полимерпласт» в Тюмени стало короткое замыкание 

ТЮМЕНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в производственном цехе завода «Полимерпласт» на улице Бабарынка в Тюмени, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.
"По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Специалисты проводят экспертизу", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вызов на пульт дежурного поступил 9 мая, в 19:26 (17:26 мск), через 10 минут пожарные прибыли на место происшествия. Площадь пожара составила 500 кв. м, во время пожара никто не пострадал.
Завод «Полимерпласт» расположен в промышленном районе на окраине города. Он производит изделия из пенополистирола.