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В Нижневартовске горит свалка. Возгорание ликвидируют 20 единиц техники
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В Нижневартовске горит свалка. Возгорание ликвидируют 20 единиц техники 

АиФ Югра 53 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Пожар на свалке, расположенной недалеко от Нижневартовска, был замечен 9 мая около 14:00. В диспетчерскую позвонили несколько очевидцев, но никто не мог конкретно назвать место пожара, указывали, что горит в одном из садово-огороднических товариществ.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО-Югре Вадим Симоненко рассказал: «На место выехало подразделение, прибыли в СОТ, но в СОТе пожара не обнаружили. Затем увидели дым и поехали к нему. Оказалось горит полигон твёрдых бытовых отходов».
О пожаре сообщили в местную администрацию. Они предоставили тяжелую технику для ликвидации возгорания. На начальном этапе работали 9 единиц техники и личный состав. Сейчас работают 20 единиц техники. Это и экскаваторы, и тракторы. Ликвидация возгорания ещё продолжается.
Как отметил Вадим Витальевич: «Сложность в том, что спрессованный мусор горит как торфяник: он тлеет изнутри. Сверху его поливать бесполезно, поэтому нужна техника для того, чтобы его поднять, разрыхлить, чтобы можно было полить. Угрозы никакой нет ни лесному массиву, ни СОТам».
В соцсетях появились сообщения о том, что едкий дым достиг и соседнего Мегиона. «Запах дыма присутствует в Мегионе и даже виден дым», — написала в группе в вк ЧП Нижневартовске Галина Варфоломеева.
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