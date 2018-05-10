Суд запретил ролик блогеров Nemagia о пожаре в «Зимней вишне» из-за ошибки в числе погибших 

Центральный районный суд города Кемерово заблокировал ролик авторов Youtube-канала Nemagia Михаила Печерского и Алексея Псковитина. Истцом выступил прокурор Центрального района, сообщает
"Сибдепо". Требования прокуратуры поддержал представитель Роскомнадзора.
видеоролике
"Трагедия в Кемерово!" распространяются недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», — говорится в материалах дела. На заседании суда было объявлено, что в первые 50 секунд ролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, которые не соответствуют действительности.
Эта информация вводит «в заблуждение родственников погибших и пострадавших, что приводит к дестабилизации и возникновении намерений к совершению противоправных действий», объявила судья Елена Лебедева, слова которой приводит
"Тайга Инфо"
"Также в комментариях к вышеуказанной аудиозаписи, содержится негативная информация и сведения о завышенном количестве жертв пожара в ТРК «Зимняя вишня», и призывы о дестабилизации ситуации в Кемеровской области, высказывания о необходимости совершения противоправных действий в отношении социальной группы «государственные служащие», — говорится в решении суда.
Кроме того, недостоверная информация о количестве погибших при пожаре, произошедшем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня», была размещена на странице в соцсети
"ВКонтакте"
Михаила Печерского.
В итоге суд признал информацию в ролике, опубликованном в YouTube и на странице Михаила Печерского, запрещенной к распространению на территории России. Судья постановила внести ролики в реестр запрещенных. «В целях недопущения нравственной деформации несовершеннолетних и во исполнение действующего законодательства Российской Федерации», — говорится в материалах суда.
Однако пока материалы все еще находятся в открытом доступе. Решение может быть обжаловано до конца мая.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Ранее официально сообщалось о 64 погибших, потом эти сведения были уточнены. В Сети между тем распространялись слухи о сотнях жертв, которые власти опровергли. По факту пожара расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек.