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В Омске суд обязал устранить нарушения при эксплуатации СКК им. В. Блинов
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В Омске суд обязал устранить нарушения при эксплуатации СКК им. В. Блинов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
По требованию прокуратуры суд обязал ГП Омской области «СКК им. В. Н. Блинова» устранить нарушения норм пожарной безопасности, а также осуществить ремонт конструкций спортивно-концертного комплекса. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Так прокуратура Центрального округа г. Омска провела проверку соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации здания спортивно-концертного комплекса. В ходе проверки выявлено свыше 70 нарушений закона. В СКК отсутствует система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также обнаружена коррозия металлических конструкций комплекса. По указанным фактам прокуратурой Центрального округа г. Омска руководителю государственного предприятия ранее вносилось представление об устранении нарушений, однако должных мер принято не было.
В целях обеспечения безопасной эксплуатации здания прокурор округа направил иск в Куйбышевский районный суд г. Омска с требованиями обязать ГП Омской области «СКК им. В. Н. Блинова» устранить нарушения норм пожарной безопасности, а также осуществить ремонт поврежденных конструкций спортивно-концертного комплекса. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объёме, не удалось ответчику и оспорить судебный акт в апелляционном порядке.
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