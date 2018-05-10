В Омске суд обязал устранить нарушения при эксплуатации СКК им. В. Блинов

По требованию прокуратуры суд обязал ГП Омской области «СКК им. В. Н. Блинова» устранить нарушения норм пожарной безопасности, а также осуществить ремонт конструкций спортивно-концертного комплекса. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Так прокуратура Центрального округа г. Омска провела проверку соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации здания спортивно-концертного комплекса. В ходе проверки выявлено свыше 70 нарушений закона. В СКК отсутствует система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также обнаружена коррозия металлических конструкций комплекса. По указанным фактам прокуратурой Центрального округа г. Омска руководителю государственного предприятия ранее вносилось представление об устранении нарушений, однако должных мер принято не было.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации здания прокурор округа направил иск в Куйбышевский районный суд г. Омска с требованиями обязать ГП Омской области «СКК им. В. Н. Блинова» устранить нарушения норм пожарной безопасности, а также осуществить ремонт поврежденных конструкций спортивно-концертного комплекса. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объёме, не удалось ответчику и оспорить судебный акт в апелляционном порядке.