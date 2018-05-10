На федеральной трассе в Пензенской области пожарные тушили полыхающий ВАЗ

Сигнал о возгорании в Пензенском районе поступил на пульт дежурного в минувшую среду, 9 мая, в 15:42 по московскому времени. К месту происшествия, где горел легковой автомобиль, были незамедлительны направлены пожарные расчеты.

«На участке федеральной автомобильной дороги « Саратов — Нижний Новгород», проходящей в границах Пензенского района, сгорел ВАЗ-21099. Для ликвидации последствий пожара привлекались три человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пензенской области

В настоящее время сотрудники регионального Госпожнадзора выясняют причину возгорания, также подсчитывается сумма причиненного огнем ущерба.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к жителям региона сотрудники регионального ГУ МЧС.