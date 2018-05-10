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На федеральной трассе под Пензой пожарные тушили полыхающий ВАЗ
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На федеральной трассе под Пензой пожарные тушили полыхающий ВАЗ 

PNZdrive 20 минут назад
Фото: PNZdrive
Сигнал о возгорании в Пензенском районе поступил на пульт дежурного в минувшую среду, 9 мая, в 15:42 по московскому времени. К месту происшествия, где горел легковой автомобиль, были незамедлительны направлены пожарные расчеты.
«На участке федеральной автомобильной дороги «Саратов — Нижний Новгород», проходящей в границах Пензенского района, сгорел ВАЗ-21099. Для ликвидации последствий пожара привлекались три человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пензенской области.
В настоящее время сотрудники регионального Госпожнадзора выясняют причину возгорания, также подсчитывается сумма причиненного огнем ущерба.
«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к жителям региона сотрудники областного ГУ МЧС.
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