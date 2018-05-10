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В России могут запретить жарить шашлыки во время ЧМ-2018
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В России могут запретить жарить шашлыки во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: Москва24
В период проведения Чемпионата мира по футболу в российских городах, в которых состоятся матчи турнира, будет введен особый противопожарный режим. Соответствующую рекомендацию регионам дала правительственная комиссия по ликвидации ЧС, сообщают «Известия» со ссылкой документ, подписанный и.о. главы МЧС Владимиром Пучковым.
Издание отмечает, что на территории городских округов, где будут происходить матчи чемпионата, планируется запретить разведение костров на землях всех категорий, а также запретить выжигать сухую траву. В случае осложнения лесопожарной обстановки, гражданам может быть запрещено посещение лесов. Конкретные меры определяются муниципальными властями.
Подобный противопожарный режим предполагает дополнительные требования безопасности, утверждаемые региональными или муниципальными властями.
Как уточнили изданию в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, в лесах, в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях». В ведомстве также добавили, что особый противопожарный режим уже введен на территории региона.
За обеспечение выполнения особого противопожарного режима отвечают региональные власти совместно с МЧС и Рослесхозом.
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