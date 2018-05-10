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Приморские сельхозпроизводители посадили более тысячи гектаров картофеля
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Приморские сельхозпроизводители посадили более тысячи гектаров картофеля 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
Несмотря на сложные погодные условия, приморские сельхозпроизводители посадили более тысячи гектаров картофеля, выполнив план более чем на 30%, сообщает PRIMPRESS.
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