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На время чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлык
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На время чемпионата мира по футболу запретят жарить шашлык 

Авторадио 50 минут назад
Особый противопожарный режим будет введен в период проведения чемпионата мира по футболу. Его соблюдение должны обеспечить местные власти совместно с МЧС и Рослесхозом, пишут «Известия». Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципалитеты. Большинство не разрешает и пикники с жаркой шашлыка. Как пояснили «Известиям» в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях. В условиях особого противопожарного режима действуют повышенные штрафы за нарушения.
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