Режим пожарной опасности объявили в четырех районах Сахалина

Причиной этому стал прогноз солнечной и сухой погоды, сообщает телеканал «360».

По информации управления Сахалингидрометслужбы, в период с 12 по 14 мая в Тымовском и Смирныховском районах края высока вероятность пожаров на лесных территориях.

В понедельник, 14 мая, угроза возгорания будет присутствовать и в Долинском и Анивском районах.

Специалисты МЧС посоветовали местным жителям создать защитную зону возле домов и следить за ее состоянием. Речь в том числе идет об уборке ненужной растительности, травы и мусора во дворах и на улицах в течение года.

Со дворов рекомендуется убрать все горючие предметы и наполнить водой имеющиеся емкости. Населению посоветовали в постоянном порядке осматривать прилегающие окрестности. Это поможет своевременно заметить очаг возгорания.