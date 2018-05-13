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Режим пожарной опасности объявили в четырех районах Сахалина
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Режим пожарной опасности объявили в четырех районах Сахалина 

Газета.Ru 2 часа назад
Причиной этому стал прогноз солнечной и сухой погоды, сообщает телеканал «360».
По информации управления Сахалингидрометслужбы, в период с 12 по 14 мая в Тымовском и Смирныховском районах края высока вероятность пожаров на лесных территориях.
В понедельник, 14 мая, угроза возгорания будет присутствовать и в Долинском и Анивском районах.
Специалисты МЧС посоветовали местным жителям создать защитную зону возле домов и следить за ее состоянием. Речь в том числе идет об уборке ненужной растительности, травы и мусора во дворах и на улицах в течение года.
Со дворов рекомендуется убрать все горючие предметы и наполнить водой имеющиеся емкости. Населению посоветовали в постоянном порядке осматривать прилегающие окрестности. Это поможет своевременно заметить очаг возгорания.
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