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Бытовой прибор, оставленный без присмотра, стал причиной пожара в квартире жилого дома
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Бытовой прибор, оставленный без присмотра, стал причиной пожара в квартире жилого дома 

Хот 33 минуты назад
Фото: Хот
9 мая около полудня на пульт пожарной
охраны поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на третьем этаже
девятиэтажного дома в 212 квартале города Ангарска Иркутской области.
Звеном газодымозащитной службы в условиях
сильного задымления в подъезде с применением спасательных устройств по  лестничным маршам были эвакуированы пять человек, включая двух детей.
Еще двенадцати жильцам удалось эвакуироваться самостоятельно до прибытия
огнеборцев.
Екатерина Бархатова, дознаватель отдела надзорной деятельности по Ангарскому району:
«Из-за короткого замыкания лампы для  кварцевания в спальне загорелся матрас на кровати. В соседней комнате
находилась хозяйка с ребенком, которая почувствовав запах гари и увидев
горящую мебель, предприняла попытки к тушению. Ей удалось сбить пламя.
Ребенка женщина отнесла к соседям, а когда вернулась в квартиру, чтобы
проветрить помещения, увидела, что горение возобновилось, и позвонила в  пожарную охрану».
Пожар был ликвидирован в течение двух минут. Его общая площадь составила 3 кв.м.
Инспекторы напоминают: любой
оставленный без присмотра электроприбор, работающий с нагрузкой на сеть,
является потенциально опасным. Своевременное выявление неисправностей и  отключение их от сети на период вашего отсутствия — уберегут ваш дом от  пожара!
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