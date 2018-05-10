Бытовой прибор, оставленный без присмотра, стал причиной пожара в квартире жилого дома

9 мая около полудня на пульт пожарной

охраны поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на третьем этаже

Звеном газодымозащитной службы в условиях

сильного задымления в подъезде с применением спасательных устройств по лестничным маршам были эвакуированы пять человек, включая двух детей.

Еще двенадцати жильцам удалось эвакуироваться самостоятельно до прибытия

огнеборцев.

Екатерина Бархатова , дознаватель отдела надзорной деятельности по Ангарскому району:

«Из-за короткого замыкания лампы для кварцевания в спальне загорелся матрас на кровати. В соседней комнате

находилась хозяйка с ребенком, которая почувствовав запах гари и увидев

горящую мебель, предприняла попытки к тушению. Ей удалось сбить пламя.

Ребенка женщина отнесла к соседям, а когда вернулась в квартиру, чтобы

проветрить помещения, увидела, что горение возобновилось, и позвонила в пожарную охрану».

Пожар был ликвидирован в течение двух минут. Его общая площадь составила 3 кв.м.

Инспекторы напоминают: любой

оставленный без присмотра электроприбор, работающий с нагрузкой на сеть,

является потенциально опасным. Своевременное выявление неисправностей и отключение их от сети на период вашего отсутствия — уберегут ваш дом от пожара!