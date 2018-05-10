В Хакасии ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим вводится в Хакасии с 11 по 31 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Постановлением правительства республики особый противопожарный режим вводится в Хакасии с 11 по 31 мая 2018 года. Такое решение власти региона приняли в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории республики, ростом количества палов травы, степных и бытовых пожаров и в целях обеспечения пожарной безопасности Хакасии", — говорится в сообщении.

На сайте правительства республики сообщается, что во время действия режима усиливаются меры контроля и надзора в области пожарной безопасности, ограничивается посещение гражданами лесов, запрещается разводить костры, во время сухой ветреной погоды топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников, искрогасителей, сжигать мусор.

По данным регионального управления МЧС, на территории Хакасии на 6.00 (2.00 мск) природных пожаров не зафиксировано.