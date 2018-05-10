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В Левобережье Новосибирска сгорел дотла автомобиль
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В Левобережье Новосибирска сгорел дотла автомобиль 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири сегодня, 10 мая, ранним утром в микрорайоне «Чистая Слобода» сгорел легковой автомобиль марки Toyota Mark II. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
При этом, во время пожара пламя перекинулось на стоящий по соседству автомобиль марки Toyota Corolla.
Сегодня рано утром возле дома под номером 11/1 по улице Спортивной, которая расположена в микрорайоне «Чистая Слобода сгорел автомобиль. Очевидцы сняли видео с места происшествия. Пожар охватил и стоявшую возле полыхающего автомобиля Тойоту. У иномарки — загорелось колесо и плавилась краска. На место происшествия оперативно выехали пожарные и за 3 минуты потушили пламя.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.
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