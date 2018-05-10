В Левобережье Новосибирска сгорел дотла автомобиль

В столице Сибири сегодня, 10 мая, ранним утром в микрорайоне «Чистая Слобода» сгорел легковой автомобиль марки Toyota Mark II. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

При этом, во время пожара пламя перекинулось на стоящий по соседству автомобиль марки Toyota Corolla.

Сегодня рано утром возле дома под номером 11/1 по улице Спортивной, которая расположена в микрорайоне «Чистая Слобода сгорел автомобиль. Очевидцы сняли видео с места происшествия. Пожар охватил и стоявшую возле полыхающего автомобиля Тойоту. У иномарки — загорелось колесо и плавилась краска. На место происшествия оперативно выехали пожарные и за 3 минуты потушили пламя.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.