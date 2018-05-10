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Запрет на шашлыки введут во время чемпионата мира по футболу
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Запрет на шашлыки введут во время чемпионата мира по футболу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти регионов России совместно с МЧС и Рослесхозом должны будут обеспечить особый противопожарный режим в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Рекомендацию к таким действиям дала правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Под запрет попадут разведение костров и сжигание травы, а также, в ряде мест, отдых на природе с шашлыками, сообщила газета «Известия».
Документ, регламентирующий особый противопожарный режим, подписан министром чрезвычайных ситуаций Владимиром Пучковым, пишет издание. В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, пояснили, что в населенных пунктах и на прилегающих территориях, а также в лесах нельзя будет использовать приспособления «для приготовления блюд на углях».
В случае осложнения обстановки и повышения опасности возникновения пожаров, может быть дополнительно запрещен вход в лесные массивы. Кроме того, в период действия особого противопожарного режима повысят штрафы за его нарушение.
В России на время чемпионата мира по футболу запретят продажу алкоголя, причем не только в день матча, но и за день до игры. Ограничения не коснутся пива, которое можно будет купить только на стадионе во время матча у официальных партнеров ЧМ. Пивовары уже бьют тревогу и просят отменить новые правила.
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