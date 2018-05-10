Во дворе десятиэтажки вспыхнула Toyota Mark II: огонь перекинулся на соседнюю машину

В Ленинском районе Новосибирска утром 10 мая загорелась «Тойота Марк 2» — огонь перекинулся на рядом стоящую «Короллу».

Пожар произошёл возле дома № 11/1 на улице Спортивной — очевидцы заметили его в 5:06.

«Пожарные прибыли туда в 5:14 На момент прибытия пожарной охраны из-под капота автомобиля марки «Тойота [Марк 2] шёл дым», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

В ведомстве уточнили, что за три минуты пожарные справились с открытым огнём, а в 5:28 полностью потушили пожар. К этому времени огонь успел повредить моторный отсек «Тойоты Марк 2» на площади 1,5 квадратных метра. У припаркованной рядом «Тойоты Королы» обгорело крыло, фара и оплавилось колесо.

«Пострадавших не было», — уточнили в МЧС, добавив, что причину пожара ещё устанавливают.