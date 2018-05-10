В России запретят жарить шашлыки во время футбольного ЧМ-2018

Выявлять нарушения будут лесные инспекторы, пожарные и добровольцы.

Владимир Пучков. России в дни проведения чемпионата мира по футболу введут особый противопожарный режим, соблюдение которого должны будут обеспечивать власти на местах. Соответствующий документ уже подписал глава МЧС

Как пишет газета «Известия» , меры предполагают запрет на разведение костров и сжигание травы. В тех субъектах РФ, где пройдут игры мундиаля, будет запрещено жарить шашлыки.

В материале отмечается, что выявлять нарушения будут лесные инспекторы, пожарные и добровольцы. Также на время чемпионата за несоблюдение правил противопожарной безопасности будут увеличены штрафы, которые составят для граждан от — 2 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30-40 тысяч, для юридических — от 200 до 400-500 тысяч.

Напомним, чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в 11 городах РФ в период с 14 июня по 15 июля.