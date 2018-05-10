В России запретят жарить шашлыки во время футбольного ЧМ-2018 

Выявлять нарушения будут лесные инспекторы, пожарные и добровольцы.
В России в дни проведения чемпионата мира по футболу введут особый противопожарный режим, соблюдение которого должны будут обеспечивать власти на местах. Соответствующий документ уже подписал глава МЧС Владимир Пучков.
Как пишет газета «Известия», меры предполагают запрет на разведение костров и сжигание травы. В тех субъектах РФ, где пройдут игры мундиаля, будет запрещено жарить шашлыки.
В материале отмечается, что выявлять нарушения будут лесные инспекторы, пожарные и добровольцы. Также на время чемпионата за несоблюдение правил противопожарной безопасности будут увеличены штрафы, которые составят для граждан от — 2 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30-40 тысяч, для юридических — от 200 до 400-500 тысяч.
Напомним, чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в 11 городах РФ в период с 14 июня по 15 июля.